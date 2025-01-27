Сколько метров должно быть от дерева до забора

Новая редакция государственных строительных норм по градостроительству устанавливает минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Норма по высадке деревьев на участке касается только новых участков и дачных застроек. Итак, старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Обратите внимание! Согласно новым ДБН Б.2.2-12: 2019, расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Например, если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Какое расстояние от деревьев до соседского забора определяют в мире

В Украине действуют четкие нормы, которые регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

Однако в других странах Европы нормы также достаточно строгие. Например, в Германии и Франции есть подробные правила по высоте деревьев и расстояния от границы.