Будівельними нормами визначено, яка має бути відстань від дерев до паркану. Щоправда, їх утвердили лише в 2019 році. Відповідно, вони діють з цього часу.

Яка має бути відстань від дерева до паркану?

Ці правила не застосовуються до старих дерев, висаджених до ухвалення норм, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН Б.2.2-12:2019.

Читайте також Період, який не варто проґавити: коли короп та окунь клюють найкраще

Зауважте! Вказані норми набрали чинності 1 жовтня 2019 року.

Згідно з нормами, відстань від дерев до паркану має вираховуватись індивідуально, з урахуванням:

того, що вона має складати щонайменше 4 – 6 метрів;

також враховується діаметр крони (відстань від сусідської ділянки не може бути менш як половина цього показника);

ще враховуйте, що гілки не мають заходити на сусідню ділянку.

Важливо! Цими нормами також встановлено, що відстань від забору до висаджених кущів має бути як мінімум 1 метр.

Що ще потрібно знати власникам земельних ділянок в Україні?