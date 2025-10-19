Чи треба вирубувати дерева, посаджені близько біля паркану
- Відстань від дерев до паркану має бути щонайменше 4-6 метрів, враховуючи діаметр крони.
- Норми, затверджені у 2019 році, не застосовуються до дерев, висаджених до цього часу.
Будівельними нормами визначено, яка має бути відстань від дерев до паркану. Щоправда, їх утвердили лише в 2019 році. Відповідно, вони діють з цього часу.
Яка має бути відстань від дерева до паркану?
Ці правила не застосовуються до старих дерев, висаджених до ухвалення норм, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН Б.2.2-12:2019.
Зауважте! Вказані норми набрали чинності 1 жовтня 2019 року.
Згідно з нормами, відстань від дерев до паркану має вираховуватись індивідуально, з урахуванням:
- того, що вона має складати щонайменше 4 – 6 метрів;
- також враховується діаметр крони (відстань від сусідської ділянки не може бути менш як половина цього показника);
- ще враховуйте, що гілки не мають заходити на сусідню ділянку.
Важливо! Цими нормами також встановлено, що відстань від забору до висаджених кущів має бути як мінімум 1 метр.
Що ще потрібно знати власникам земельних ділянок в Україні?
ДБН також встановлено, яка має бути висота між забором та сусідською ділянкою. Зараз цей максимум складає – 2 метри. А от між вулицею та вашою ділянкою паркан може бути дещо вищий, максимальна висота – 2,5 метри.
В Україні продовжує діяти право єдності між будинком та землею під ним. Тобто, при продажі нерухомості, автоматично віддається у власність і ділянка, на якій вона розміщена.