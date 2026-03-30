Посівна-2026 дорожчає: в уряді розповіли, на скільки зросли витрати аграріїв

Попри різке зростання цін на дизельне пальне, витрати аграріїв на посівну кампанію 2026 року збільшилися незначно. Уряд оцінює додаткове навантаження приблизно у 40 доларів США на гектар.

Українські аграрії витратять на посівну більше

Додаткові витрати українських аграріїв на проведення посівної кампанії 2026 року зросли приблизно на 5%, навіть попри подорожчання дизельного пального на 30–40%. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час години запитань до уряду.

За його словами, уряд аналізує ситуацію на ринку та підтримує постійний діалог із аграріями, щоб оцінити вплив цінових коливань і визначити необхідні інструменти допомоги. У середньому додаткові витрати становлять близько 40 доларів США на гектар.

Водночас, як зазначив міністр, навіть за таких умов аграрні підприємства можуть отримувати валовий прибуток на рівні 400 – 800 доларів США з гектара за нормальної врожайності, тому подорожчання пального не є критичним фактором для рентабельності.

Ключовим завданням уряду залишається забезпечення стабільних постачань пального. Для цього ведеться співпраця з Укрнафтою та міжнародними партнерами. Крім того, аграрії можуть скористатися державними програмами підтримки, зокрема пільговим кредитуванням "Доступні кредити 5-7-9%", допомогою для господарств у прифронтових регіонах та новою програмою агрострахування.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко ініціювала проведення окремої зустрічі з аграріями найближчим часом. Під час неї планують обговорити державні програми підтримки, ситуацію з добривами та забезпечення ринку пальним.

