Світовий агросектор під ударом: війна на Близькому Сході спровокувала дефіцит добрив

Загострення війни на Близькому Сході спричинило різке подорожчання добрив і змусило фермерів у різних країнах терміново закуповувати необхідні ресурси. Аналітики попереджають, що перебої з постачанням можуть вплинути на врожайність та посилити глобальну продовольчу інфляцію.

Війна на Близькому Сході спричинила дефіцит добрив

Світові аграрні ринки опинилися під тиском через різке подорожчання добрив після загострення війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg. Фермери в різних країнах почали поспішно закуповувати необхідні ресурси, побоюючись перебоїв із постачанням.

Американський фермер Чет Едінгер, який обробляє десятки тисяч акрів землі біля міста Мітчелл у штаті Південна Дакота, розповів, що змушений був терміново придбати останні партії сечовини для своєї кукурудзяної та соєвої ферми. За його словами, ціна на добриво виявилася на 22 відсотки вищою, ніж наприкінці минулого року.

Причиною зростання цін стали атаки Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю на Іран і відповідні дії Тегерана, які порушили глобальні ланцюги постачання добрив. Особливе занепокоєння викликає ситуація навколо Ормузької протоки – стратегічного морського шляху між Перською затокою та Аравійським морем. Через нього проходить приблизно третина світових поставок добрив.

Додатковим фактором стало стрімке зростання цін на природний газ, який є ключовою сировиною для виробництва азотних добрив.

Конфлікт почався на тлі підготовки аграріїв до польового сезону

Конфлікт припав на критичний період для світового агросектору. У країнах Північної півкулі фермери готуються до активної фази внесення добрив, тоді як у Південній півкулі наближається посівна кампанія озимих культур.

Аналітик Bloomberg Intelligence Алексіс Максвелл зазначає, що ескалація конфлікту може створити серйозні ризики для фермерів у всьому світі, особливо з огляду на вже високі витрати на виробництво.

Реакція ринку була швидкою. У Сполучених Штатах Америки ціни на сечовину – популярне добриво для кукурудзи – зросли приблизно на 100 доларів США за коротку тонну і досягли 570 доларів США, що стало найвищим рівнем із жовтня 2022 року. У Єгипті ціни на гранульовану сечовину піднялися приблизно на 20 відсотків – до 585 доларів США за метричну тонну.

У багатьох випадках постачальники тимчасово відкликають свої пропозиції, а покупці займають вичікувальну позицію, намагаючись оцінити можливі наслідки конфлікту для ринку.

Дефіцит вже проявився по усьому світу

Проблеми вже відчуваються у різних країнах. В Індії виробники скорочують виробництво сечовини після призупинення постачання зрідженого природного газу з Катару. У Пакистані одна з компаній також повідомила про зупинку газопостачання для виробництва добрив.

У Європі, де галузь добрив і так перебуває під тиском через високі ціни на енергоносії, ситуація може ще більше ускладнитися. Польська компанія Grupa Azoty, один із найбільших виробників добрив у Європейському Союзі, тимчасово припинила приймати нові замовлення через різке зростання вартості газу.

На цьому тлі фермери у різних країнах дедалі більше турбуються про доступність добрив. У Польщі аграрії повідомляють про дефіцит на ринку, а в Австралії постачальники закликають фермерів якнайшвидше забирати вже замовлені партії азотних добрив.

Деякі виробники навіть переглядають структуру посівів. Зокрема, фермер зі штату Айова Бред Фекерс припускає, що може скоротити площі під кукурудзою на користь сої, яка потребує менше азотних добрив.

Експерти попереджають, що тривале порушення постачання добрив може негативно вплинути на врожайність сільськогосподарських культур і посилити глобальну продовольчу інфляцію.

Важливо! Найбільш уразливими можуть виявитися країни, що розвиваються, де фермери мають менше фінансових можливостей для закупівлі дорогих ресурсів. У таких регіонах різке зростання цін на харчові продукти може швидко перерости у продовольчі кризи.

