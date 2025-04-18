Запаси вологи в ґрунті критично низькі у трьох регіонах України

Агрометеоумови в більшості днів першої декади квітня були несприятливими для початкового росту ранніх ярих зернових і зернобобових культур. Також ускладнилися умови для проведення весняно-польових робіт та для цвітіння плодово-ягідних культур.

Мороз та відсутність вологи негативно вплинули на рослини

На початку декади ріст та розвиток озимих та висіяних ранніх ярих зернових культур проходив за сприятливих агрометеорологічних умов, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". У другій половині декади умови погіршилися внаслідок різкої зміни погоди на надзвичайно холодну із сильними та тривалими заморозками, що значно стримувало (часом припиняло) ріст і розвиток сільгоспкультур.

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Через низькі температури повітря накопичення ефективного тепла практично не відбувалося. У рослин сільгоспкультур відмічалися слабкі вегетаційні процеси лише в денні години. Холодна погода, опади у вигляді снігу, слабке прогрівання ґрунту призупиняли проведення польових робіт та сівбу ранніх ярих зернових культур.

Мінімальна температура в повітрі, на висоті 2 сантиметри та на поверхні ґрунту знижувалася до від'ємних значень (-6...-11 градусів Цельсія) упродовж 2 – 8 днів, що мало негативний вплив та було найнебезпечнішим для ранньоквітучих плодових культур.

Важливо! Станом на 10 квітня на більшості площ північних та західних, місцями в центральних та південних областях верхній шар ґрунту був мерзлий або вкритий снігом, на решті території він був переважно добре зволожений.

У трьох областях не вистачає вологи

Водночас опади, які відмічалися впродовж декади, сприяли поповненню запасів продуктивної вологи в усіх шарах ґрунту. У кінці декади вологозабезпечення орного та метрового шару ґрунту було переважно достатнім та оптимальним. На окремих площах західних та північних областей внаслідок випадіння великої кількості опадів було відмічено перезволоження ґрунту.

Зверніть увагу! Однак в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях спостерігалися критично низькі запаси вологи в метровому шарі ґрунту в деяких районах.