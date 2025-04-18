Мороз и отсутствие влаги негативно повлияли на растения

В начале декады рост и развитие озимых и высеянных ранних яровых зерновых культур проходил при благоприятных агрометеорологических условиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Во второй половине декады условия ухудшились в результате резкого изменения погоды на чрезвычайно холодную с сильными и продолжительными заморозками, что значительно сдерживало (порой прекращало) рост и развитие сельхозкультур.

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Из-за низких температур воздуха накопления эффективного тепла практически не происходило. У растений сельхозкультур отмечались слабые вегетационные процессы только в дневные часы. Холодная погода, осадки в виде снега, слабое прогревание почвы приостанавливали проведение полевых работ и сев ранних яровых зерновых культур.

Минимальная температура в воздухе, на высоте 2 сантиметра и на поверхности почвы снижалась до отрицательных значений (-6...-11 градусов Цельсия) в течение 2 – 8 дней, что имело негативное влияние и было опасным для раннецветущих плодовых культур.

Важно! По состоянию на 10 апреля на большинстве площадей северных и западных, местами в центральных и южных областях верхний слой почвы был мерзлый или покрыт снегом, на остальной территории он был преимущественно хорошо увлажнен.

В трех областях не хватает влаги

В то же время осадки, которые отмечались в течение декады, способствовали пополнению запасов продуктивной влаги во всех слоях почвы. В конце декады влагообеспеченность пахотного и метрового слоя почвы была преимущественно достаточной и оптимальной. На отдельных площадях западных и северных областей в результате выпадения большого количества осадков было отмечено переувлажнение почвы.

Обратите внимание! Однако в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях наблюдались критически низкие запасы влаги в метровом слое почвы в некоторых районах.