В Україні цьогоріч очікується зростання врожаю: площі під кукурудзою збільшать

Українські аграрії очікують загальне збільшення врожаю у 2025 році. Однією з найпопулярніших культур у поточному році стала кукурудза, аграрії збільшують площі її посівів.

Кукурудзи цьогоріч посіють більше

Перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький розповів, що весняна посівна кампанія наразі у розпалі, повідомляє 24 Канал із посиланням на всеукраїнський телемарафон. За його словами, цьогоріч очікується розширення площ під кукурудзу та скорочення посівів сої.

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Важливо! Крім того, Тарас Висоцький повідомив, що похолодання на початку квітня не завдало шкоди врожаю.

Збільшена посівна площа під кукурудзою, як зерновою культурою. І, відповідно, зменшена посівна площа під соєю, як олійною культурою. Що це означає? Врожайність кукурудзи з одного гектара є в рази більша, ніж врожайність сої. Тому, в цілому, з урахуванням цього фактору, варто очікувати на збільшення фізичного об'єму урожаю сільськогосподарської продукції в поточному році в порівнянні з 2024 роком,

– говорить заступник міністра.

Також він розповів, як вплинули на сільгоспкультури похолодання в першій декаді квітня. Критичного негативного впливу на стан посівів чи вегетацій культур, за його словами, немає. У зернових та олійних культур або ще була незначна вегетація, або вони навіть не були посіяні.

Зверніть увагу! Тарас Висоцький наголосив, що тому темп самої посівної компанії трішки призупинився на цей тиждень, але вже станом на сьогодні активно вона відновлена.