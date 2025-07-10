В Україні прогнозують зростання врожаю завдяки кукурудзі

У новому маркетинговому році фахівці галузі очікують зростання врожаю зернових. Здебільшого підвищення показників обсягу збору буде можливий завдяки росту врожаю кукурудзи.

Новий врожай має зрости

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов під час засідання "Зернового клубу УЗА" розповів, що в Україні у 2025/2026 маркетинговому році врожай зернових та олійних культур може зрости до 83,1 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ. Експорт зросте до 50 мільйона тонн.

Читайте також Перероблення сої сягає історичного рекорду в Україні

Ми прогнозуємо 83,1 мільйона тонн зернових і олійних, думаємо, що збільшення станеться завдяки перш за все кукурудзі,

– зазначив Горбачьов.

Так, планується, що врожай кукурудзи зросте до 29,26 мільйона тонн, тоді як експорт може сягнути близько 24 мільйонів тонн.

Яким буде врожай пшениці

Водночас прогноз врожаю пшениці залишається на рівні попереднього сезону, а саме 22,5 мільйона тонн, експорт може становити 16,5 мільйона тонн. Президент УЗА повідомив, що два тижні тому їздив в Славуту (Хмельницька область), а минулого тижня був у Чернівцях і ніяких ризиків не побачив.

Те, що немає суми вегетативних температур і затримується збір врожаю – зрозуміло. Зазвичай вже в серпні ми бачили запилення, а деякі компанії у вересні починали косити кукурудзу, то цього року, думаю, у кращому випадку її збиратимуть наприкінці вересня – початку жовтня,

– розповів Горбачьов.

Що буде з експортом ячменю та соняшника

Експерт нагадав, що у межах підписаного з Міністерством аграрної політики та продовольства меморандуму граничний показник експорту зерна становить 16,2 мільйона тонн, однак він упевнений, що це не загрожує продовольчій безпеці України.

В УЗА не очікують істотних змін показників по ячменю у 2025/2026 маркетинговому році, зокрема врожай очікується на рівні трохи більше, ніж 4,9 мільйона тонн, а експорт – 2,3 мільйона тонн, що загалом відповідає минулому сезону.“Цього року активізувався Китай, який вже закуповує ячмінь, що для нас дуже добре, адже його поява на ринку є важливою. Китай дійсно імпортує дуже багато і великими обсягами,

– додав експерт.

Зверніть увагу! Щодо соняшника, то в новому сезоні очікується врожай на рівні 15 мільйона тонн, а експорт – 100 тисяч тонн, по ріпаку виробництво на рівні 3 мільйони тонн, експорт 2,6 мільйона тонн, а по сої – 6,23 мільйона тонн та 4 мільйона тонн відповідно.