Втрати шалені: НБУ порахували, скільки недоотримує Україна через квоти ЄС

Українська економіка зазнає великих збитків у результаті скасування торгівельного безвізу з боку ЄС. У НБУ вже назвали суму на 2025 рік.

Скільки втратить Україна у 2025 році?

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що Національний банк України підрахував конкретні збитки від припинення торгових преференцій з Європейським Союзом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр економічної стратегії. Так, у 2025 році збитки українських виробників сягнуть 700 мільйонів доларів.

Читайте також Верховна Рада проголосувала за соєво-ріпакові правки

У квітні ми цей фактор розглядали як ризик, але з огляду на те, що сьогодні довгострокового рішення не було знайдено, певні втрати для нас, на жаль, будуть. Їх оцінюємо для цього року приблизно в 700 мільйонів доларів,

– сказав Ніколайчук.

Також він додав, що значна частина постачання до Європи зберігатиметься, а частина експорту може бути переорієнтована на треті ринки.

Зверніть увагу! Ці втрати стануть додатковим викликом для української економіки, яка страждає внаслідок інтенсифікації російських атак й інших негативних факторів війни. НБУ врахував їх в оновленому макроекономічному прогнозі, погіршивши оцінку зростання ВВП на 2025 рік до 2,1%.