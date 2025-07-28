Втрати шалені: НБУ порахували, скільки недоотримує Україна через квоти ЄС
- Україна втратить 700 мільйонів доларів у 2025 році через припинення торгових преференцій з ЄС.
- НБУ погіршив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 2,1% через ці втрати та інші негативні фактори війни.
Українська економіка зазнає великих збитків у результаті скасування торгівельного безвізу з боку ЄС. У НБУ вже назвали суму на 2025 рік.
Скільки втратить Україна у 2025 році?
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що Національний банк України підрахував конкретні збитки від припинення торгових преференцій з Європейським Союзом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр економічної стратегії. Так, у 2025 році збитки українських виробників сягнуть 700 мільйонів доларів.
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У квітні ми цей фактор розглядали як ризик, але з огляду на те, що сьогодні довгострокового рішення не було знайдено, певні втрати для нас, на жаль, будуть. Їх оцінюємо для цього року приблизно в 700 мільйонів доларів,
– сказав Ніколайчук.
Також він додав, що значна частина постачання до Європи зберігатиметься, а частина експорту може бути переорієнтована на треті ринки.
Зверніть увагу! Ці втрати стануть додатковим викликом для української економіки, яка страждає внаслідок інтенсифікації російських атак й інших негативних факторів війни. НБУ врахував їх в оновленому макроекономічному прогнозі, погіршивши оцінку зростання ВВП на 2025 рік до 2,1%.