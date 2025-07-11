Експортний фуражний ячмінь росте у ціні

Протягом тижня експортні ціни на ячмінь в Україні виросли ще на 250 – 300 гривень за тонну – до 9700 – 9800 гривень за тонну, або 203 – 205 доларів за тонну з доставкою до чорноморських портів, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Трейдери, які продали великі партії в Китай, готові платити ще вищу ціну за швидкі постачання.

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Варто врахувати, що фермери стримують продажі на тлі даних про низьку врожайність ячменю на півдні (на рівні 1 – 2 тонни з гектара), хоча перші дані по обмолотах у центральних областях демонструють урожайність озимого ячменю на рівні 5 – 7 тонн з гектара. Тому в західних областях урожайність буде ще кращою, а прогноз врожаю в Україні буде не нижче 4,5 – 5 мільйона тонн, вважають фахівці.

Фермерам потрібно врахувати, що трейдери вже платять ціни вище, ніж ціни контрактів, і за мірою виконання угод можуть скоригувати ціни донизу, особливо на тлі опадів, які пройдуть цього тижня і покращать потенціал урожаю кукурудзи та ярого ячменю,

– пояснюють експерти.

Також варто врахувати прогнози збільшення врожаю ячменю у Росії та Казахстані, що посилить конкуренцію з українським ячменем уже з серпня – вересня.

За прогнозами, врожай ячменю у Росії у 2025 році складе 17,4 – 17,7 мільйона тонн порівняно з 16,7 мільйона тонн торік (USDA оцінює його у 18 мільйона тонн порівняно з 16,25 мільйона тонн торік).

Зверніть увагу! У Казахстані врожай ячменю у 2025 році прогнозується на рівні 3,5 – 3,8 мільйона тонн (3,8 мільйона тонн торік), що перевищить середній 5 – річний показник 3,1 мільйона тонн. Експорт казахстанського ячменю за 9 місяців 2024/25 маркетингового року склав 1,83 мільйона тонн, що вдвічі перевищує відповідний показник попереднього сезону. З них до Ірану відвантажено 1,15 мільйона тонн, а до Китаю – 433,2 тисячі тонн.