Православні України сьогодні, 6 серпня, святкують Преображення Господнє. У народі це свято ще називають Яблучним Спасом.

Де на Спаса купити яблука подешевше?

Традиційно на Яблучного Спаса на столах українців можна зустріти як самі яблука, так і страви, приготовані з них, повідомляє 24 Канал. Однак цьогоріч яблука на це свято є набагато дорожчими, ніж зазвичай, що змушує пошукати вигідніші варіанти.

Читайте також Фрукти на Яблучний Спас: які ціни на ринках України

На початку серпня середня вартість яблука українського складає 87,63 гривні за кілограм. На ринку "Шувар" вартість яблук сягає 110,40 гривні за кілограм. Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на цей фрукт у популярних магазинах країни:

Megamarket 108,90 гривні;

Auchan 79,00 гривні;

Novus 74,99 гривні;

АТБ 93,95 гривні;

Сільпо 66,70 гривні.

Зверніть увагу! Попри те, що яблука у цьому сезоні доволі дорогі, все одно їх можна знайти подешевше. Хоча, у 2024 році середня вартість яблук складала 33,51 гривні за кілограм, що більш ніж у 2,5 раза менше, ніж зараз. Найбільше на вартість яблука вплинуло весняне похолодання.