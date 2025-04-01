Українські яблука вперше потрапили на ринок Індії
- Українські яблука вперше потрапили на ринок Індії, після успішного завершення інспекційних заходів.
- Індійська сторона високо оцінила якість української продукції, що відповідає встановленим вимогам.
Українські виробники фруктів активно шукають у світі нові ринки збуту своєї продукції. Нещодавно до Індії прибула перша пробна партія українських яблук.
Україна буде продавати яблука в Індії
Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії підтвердило успішне завершення інспекційних заходів партії яблук з України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу.
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У міністерстві повідомили, що індійська сторона високо оцінила якість української продукції та її відповідність встановленим вимогам.
Отримали фідбек від нашого партнера – Республіки Індія. А саме позитивно відзначили роль служби за участі Посольства України в Республіці Індія забезпечила дотримання передбачених індійською стороною критеріїв та вимог до відбору, передвідвантажувального зберігання, обробки та транспортування продукції до Індії,
– заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
У Держпродспоживслужбі наголосили, що спільно з українськими посольствами та МЗС продовжують працювати над розширенням можливостей аграрного експорту для українських виробників.