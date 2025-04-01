Украина будет продавать яблоки в Индии
Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии подтвердило успешное завершение инспекционных мероприятий партии яблок из Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
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В министерстве сообщили, что индийская сторона высоко оценила качество украинской продукции и ее соответствие установленным требованиям.
Получили фидбэк от нашего партнера – Республики Индия. А именно положительно отметили роль службы при участии Посольства Украины в Республике Индия обеспечила соблюдение предусмотренных индийской стороной критериев и требований к отбору, предотгрузочного хранения, обработки и транспортировки продукции в Индию,
– заявил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
В Госпродпотребслужбе отметили, что совместно с украинскими посольствами и МИД продолжают работать над расширением возможностей аграрного экспорта для украинских производителей.