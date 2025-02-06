Готуйтесь уже зараз: в Україні може подорожчати усе

Українцям варто готуватися до значного зростання вартості товарів. Зокрема, і харчових продуктів.

Чому подорожчають продукти в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що немає категорій продуктів, які не подорожчають до початку нового сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали, яке розпочалося з вересня, ще повною мірою не вплинуло на ринок. Трейдери тоді ще мали запаси за старою ціною, але вже з січня ціни на пальне позначаться на собівартості продукції і транспортних витратах.

За словами Марчука, торік продукти дорожчали через:

економічні чинники;

сезонність;

війну.

Марчук каже, що ситуація на молочному ринку зараз доволі непроста. Йдеться про те, що експортні обмеження до Європи тимчасово знизили закупівельні ціни на молоко. При цьому, на кінцеву вартість ця ситуація не вплине, зокрема, через податкові нововведення.

Зверніть увагу! Марчук каже, що до нового врожайного сезону овочі здорожчають ще на приблизно 15%.