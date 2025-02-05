Куди слід звернутися у разі відмови у субсидії
Якщо вам відмовили у субсидії на оплату комуналки, ви можете оскаржити це рішення, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".
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Перед тим, як оскаржити відмову, варто уважно перевірити лист, оскільки причиною може бути помилка в документах або наявність заборгованості. Якщо проблема в документах, їх необхідно виправити та подати заяву повторно.
Зверніть увагу! Якщо ж є борг за ЖКП, слід його погасити або укласти договір про розстрочку з постачальником послуг.
Якщо відмова у субсидії була законною, ви можете звернутися:
- до міської ради: подайте заяву на отримання матеріальної допомоги та додайте документи, що підтверджують складне фінансове становище (наприклад, медичні документи);
- до органів соціального захисту з заявою про надання допомоги.
Як оскаржити рішення про відмову
Якщо ви вважаєте відмову необґрунтованою, напишіть письмову скаргу, вказавши:
- Прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання.
- Відділення Пенсійного фонду, яке ухвалило рішення.
- Причину незгоди з відмовою.
- Додайте копії документів, які підтверджують вашу правоту.