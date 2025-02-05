Чи будуть виплачувати субсидію зараз

Також прем'єр наголосив на продовженні підтримці населення через субсидії. За його словами, цьогоріч ця допомога буде виплачуватись українцям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Читайте також Майже 11 тисяч гривень: хто з українців може отримати таку грошову допомогу

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Друга частина зимової підтримки – це доступні субсидії. Держава надає субсидію на оплату комуналки кожному, хто цього потребує.

Як зазначив Шмигаль, зараз субсидію уже отримує 3 мільйони українських родин. На таку допомогу в бюджеті на 2025 рік закладено 42 мільярди гривень

Зверніть увагу! Шмигаль акцентував на рекордному розширені програми "Доступні ліки". У цей перелік було додано ще 52 препарати. До того ж фінансування ініціативи збільшили на 700 мільйонів гривень.