Будут ли выплачивать субсидию сейчас

Также премьер отметил продолжение поддержки населения через субсидии. По его словам, в этом году эта помощь будет выплачиваться украинцам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Вторая часть зимней поддержки – это доступные субсидии. Государство предоставляет субсидию на оплату коммуналки каждому, кто в этом нуждается.

Как отметил Шмыгаль, сейчас субсидию уже получает 3 миллиона украинских семей. На такую помощь в бюджете на 2025 год заложено 42 миллиарда гривен

Обратите внимание! Шмыгаль акцентировал на рекордном расширении программы "Доступные лекарства". В этот перечень было добавлено еще 52 препарата. К тому же финансирование инициативы увеличили на 700 миллионов гривен.