Куда следует обратиться в случае отказа в субсидии

Если вам отказали в субсидии на оплату коммуналки, вы можете обжаловать это решение, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Перед тем, как обжаловать отказ, стоит внимательно проверить письмо, поскольку причиной может быть ошибка в документах или наличие задолженности. Если проблема в документах, их необходимо исправить и подать заявление повторно.

Обратите внимание! Если же есть долг за ЖКУ, следует его погасить или заключить договор о рассрочке с поставщиком услуг.

Если отказ в субсидии был законным, вы можете обратиться:

в городской совет: подайте заявление на получение материальной помощи и приложите документы, подтверждающие сложное финансовое положение (например, медицинские документы);

в органы социальной защиты с заявлением о предоставлении помощи.

Как обжаловать решение об отказе

Если вы считаете отказ необоснованным, напишите письменную жалобу, указав:

Фамилия, имя, отчество и адрес проживания.

Отделение Пенсионного фонда, которое приняло решение.

Причину несогласия с отказом.

Добавьте копии документов, которые подтверждают вашу правоту.