Куда следует обратиться в случае отказа в субсидии
Если вам отказали в субсидии на оплату коммуналки, вы можете обжаловать это решение, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Перед тем, как обжаловать отказ, стоит внимательно проверить письмо, поскольку причиной может быть ошибка в документах или наличие задолженности. Если проблема в документах, их необходимо исправить и подать заявление повторно.
Обратите внимание! Если же есть долг за ЖКУ, следует его погасить или заключить договор о рассрочке с поставщиком услуг.
Если отказ в субсидии был законным, вы можете обратиться:
- в городской совет: подайте заявление на получение материальной помощи и приложите документы, подтверждающие сложное финансовое положение (например, медицинские документы);
- в органы социальной защиты с заявлением о предоставлении помощи.
Как обжаловать решение об отказе
Если вы считаете отказ необоснованным, напишите письменную жалобу, указав:
- Фамилия, имя, отчество и адрес проживания.
- Отделение Пенсионного фонда, которое приняло решение.
- Причину несогласия с отказом.
- Добавьте копии документов, которые подтверждают вашу правоту.