Як виплачується орендна плата за паї, власник яких помер, а спадкоємці не прийняли спадщину

Доволі часто трапляється так, що власник паю помирає, а пай залишається у його власності, не перейшовши до спадкоємців. У такому разі діє спеціальна процедура виплати орендної плати за пай.

Яким чином продовжується договір

Юристка Віта Сторожук у коментарі 24 Каналу розповіла, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до спадкоємця не є підставою для зміни умов або припинення договору. Частина 6 статті 32 Закону України "Про оренду землі" говорить, що також можуть бути інші умови, передбачені договором оренди землі.

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Тобто, якщо договором оренди передбачено, що у зв'язку зі смертю орендодавця договір оренди землі припиняється, то підстави для нарахування спадкоємцю орендної плати відсутні.

Віта Сторожук Юристка MORIS Якщо ж таке положення сторони в договорі оренди не передбачали, то спадкоємцю належить право на орендну плату з моменту відкриття спадщини (день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою). Це узгоджується зі статтею 1218 ЦК України, згідно з якою до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Проте це аж ніяк не означає, що саме з цього періоду спадкоємець має право отримувати таку орендну плату, адже для початку йому необхідно оформити спадщину.

Коли орендар має юридичну можливість сплачувати орендну плату

Віта Сторожук зазначає, що згідно з частиною 4 статті 148-1 Земельного кодексу України особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття права власності на неї зобов'язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:

кадастрового номера (за наявності);

місця розташування та площі земельної ділянки;

прізвища, ім'я, по батькові нового власника;

місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;

платіжних реквізитів.

Таким чином, в орендаря юридична можливість сплачувати орендну плату спадкоємцю виникає виключно після того, як такий спадкоємець отримав у нотаріуса свідоцтво про право на спадщину, здійснив державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та надав таку інформацію орендарю.