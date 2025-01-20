Велика Британія Литва та Україна запускають механізм відстеження вкраденого українського зерна

Український міністр аграрної політики спільно з британськими та литовськими колегами підписали Меморандум про запуск унікальної системи Grain Verification Scheme (GVS). Зустріч урядовців відбувалася в межах Берлінської конференції міністрів сільського господарства

Як Україна відстежуватиме вкрадене зерно

Вказана система має допомогти у боротьбі з вивезенням росіянами зерна з окупованої території, повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Коваля.

Читайте також В Україні подешевшали деякі овочі: як змінились ціни на ринку за тиждень

Віталій Коваль Міністр аграрної політики України Це перший крок на рівні міністрів в межах імплементації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, яка стане основою нашої співпраці на найближчі сто років.

Пілотна спроба реалізації цієї ініціативи буде в литовському порту Клайпеда. Він до того ж стане ключовим хабом для здійснення контролю української агропродукції.

Ця співпраця – приклад того, як Україна, Велика Британія та Литва разом створюють нові стандарти безпеки та справедливості в аграрному секторі, які вплинуть на майбутнє продовольчої безпеки всього світу. Ми йдемо до перемоги не лише на полі бою, а й у захисті наших ресурсів і прав,

– каже Коваль.