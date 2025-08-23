Зерно та олія: куди Україна експортує найбільше продукції
- Експорт у 2024 році до Польщі сягнув 4,7 мільярда доларів, а до до Іспанії – 2,8 мільярда доларів.
- Основними експортними товарами були зернові (пшениця, кукурудза), соняшникова олія тощо.
Торік головними країнами для українського експорту стали 5 країн, такі як Польща, Іспанія, Нідерланди, Туреччина та Німеччина. А серед продуктів, які найчастіше вивозилися, були зерно, олія, фрукти та молочна продукція.
В які країни Україна найбільше експортує?
- Польща
У 2024 році Україна експортувала до Польщі товару на 4,7 мільярда доларів, що є одним із найвищих показників серед країн Європи, свідчать дані Державної митної служби, передає 24 Канал.
Читайте також Скільки землі можуть дати учаснику бойових дій у серпні 2025 року
Категорія сільськогосподарської продукції входила у список, товари яких найбільше експортувалися. Йдеться про зерно, олію та фрукти.
- Іспанія
Як повідомляється на сайті Посольства України в Королівстві Іспанія, у 2024 році український експорт до країни склав 2,8 мільярда доларів. Це більше на 42,6% ніж у попередній рік.
До основних товарів увійшли зернові, тобто пшениця та кукурудза, соняшникова олія та молочна продукція.
- Нідерланди
За даними Statistics Netherlands, вартість імпорту українських товарів у 2024 році склав 2,3 мільярда євро. Це означає, що показники повернулися до рівня 2021 року.
Відтак, кукурудза залишилася найважливішим продуктом, який імпортується до Нідерландів з України.
- Туреччина
У 2024 році, за даними Держстату, експорт з України до Туреччини сягнув 2,21 мільярда доларів. Основними статтями українського експорту до Туреччини були зернові, жири та олія.
- Німеччина
Натомість український експорт до Німеччини склав рекордні 2,2 мільярда євро, за рік виріс на 20%, пише Укрінформ.
Відомо, що серед продуктів харчування, які експортувалися, були мед, ягоди та зернові.