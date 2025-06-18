Морква продовжує дорожчати: які ціни у популярних магазинах
- Ціни на моркву продовжують зростати, середня роздрібна ціна складає 57,10 гривень за кілограм.
- Вартість кілограма моркви в популярних українських супермаркетах коливається від 39,90 до 49,70 гривні.
Попри початок сезону молодих овочів, морква і не думає дешевшати. Навпаки, ціна на цей коренеплід продовжує поступово зростати.
Морква продовжує дорожчати
Ціни на моркву на ринках і у магазинах продовжують повзти вгору, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику "Українського клубу аграрного бізнесу".
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Загалом ціни на моркву повторюють щорічну тенденцію щодо здорожчання. Зазвичай ціни ростуть до кінця червня, а потім після масової появи молодих овочів на ринку починають падати.
Хоч вартість кілограма моркви наразі й трохи менша за рекордні ціни 2023 року, але все одно доволі сильно перевищує вартість 2024 року. Так, наразі середня ціна у роздріб за кілограм складає 57,10 гривні, тоді як минулого, 2024 року в той самий час морква коштувала 23,50 гривні.
Журналісти 24 Каналу дослідили вартість кілограма моркви у популярних мережах супермаркетів України:
- АТБ – 40,89 гривні;
- Сільпо – 40,90 гривні;
- Ашан – 49,70 гривні;
- Metro – 39,90 гривні;
- Novus – 39,99 гривні.