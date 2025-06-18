Морква продовжує дорожчати

Ціни на моркву на ринках і у магазинах продовжують повзти вгору, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику "Українського клубу аграрного бізнесу".

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Загалом ціни на моркву повторюють щорічну тенденцію щодо здорожчання. Зазвичай ціни ростуть до кінця червня, а потім після масової появи молодих овочів на ринку починають падати.

Хоч вартість кілограма моркви наразі й трохи менша за рекордні ціни 2023 року, але все одно доволі сильно перевищує вартість 2024 року. Так, наразі середня ціна у роздріб за кілограм складає 57,10 гривні, тоді як минулого, 2024 року в той самий час морква коштувала 23,50 гривні.

Журналісти 24 Каналу дослідили вартість кілограма моркви у популярних мережах супермаркетів України: