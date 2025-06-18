Морковь продолжает дорожать
Цены на морковь на рынках и в магазинах продолжают ползти вверх, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику "Украинского клуба аграрного бизнеса".
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В целом цены на морковь повторяют ежегодную тенденцию по подорожанию. Обычно цены растут до конца июня, а потом после массового появления молодых овощей на рынке начинают падать.
Хотя стоимость килограмма моркови пока и немного меньше рекордных цен 2023 года, но все равно довольно сильно превышает стоимость 2024 года. Так, сейчас средняя цена в розницу за килограмм составляет 57,10 гривны, тогда как в прошлом, 2024 году в то же время морковь стоила 23,50 гривны.
Журналисты 24 Канала исследовали стоимость килограмма моркови в популярных сетях супермаркетов Украины:
- АТБ – 40,89 гривны;
- Сильпо – 40,90 гривны;
- Ашан – 49,70 гривны;
- Metro – 39,90 гривны;
- Novus – 39,99 гривны.