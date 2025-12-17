У якому разі за встановлений паркан випишуть штраф
- В Україні висота паркану між сусідніми ділянками не повинна перевищувати 2 метри, а з боку вулиці – 2,5 метри.
- Порушення норм щодо висоти паркану карається штрафами: для громадян від 340 до 1 360 гривень, а для посадових осіб і підприємців – від 850 до 1 700 гривень.
В Україні діють обмеження щодо допустимої висоти огорож між приватними ділянками. Наприклад, в окремому випадку висота паркану не може бути вищою, аніж 2 метри. А порушення цих норм може коштуватиме власнику штрафу.
У якому разі висота паркана не порушує норми?
За Державними будівельними нормами, передає 24 Канал, загальні вимоги щодо висоти парканів не перевищують 3 метрів у висоту. Втім розмір регулюється відповідно до розміщення паркану.
Таким чином, норми становлять:
- між сусідніми ділянками – висота до 2 метрів;
- з боку вулиці – висота до 2,5 метрів.
Водночас місцеві ради у містах та селищах можуть встановлювати додаткові правила забудови, які, зокрема, можуть стосуватися висоти парканів.
Якщо ж один із сусідів порушить норми щодо благоустрою, то за це передбачається відповідальність відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У ній йдеться, що для громадян встановлений штраф в розмірі від 340 до 1 360 гривень, а для посадових осіб і підприємців – від 850 до 1 700 гривень.
Важливо! В окремих випадках висота дозволяється більша, аніж 2,5 метра. Йдеться про огорожі хімічного підприємства (3 – 4 метри), або ж навколо військового об'єкта (2,5 – 3 метри).
