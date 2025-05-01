Руйнування колосальні: що сталося з агропідприємством на Одещині внаслідок російської атаки

Внаслідок російської ракетної атаки було зруйновано агропідприємство СФГ "Тиченко" у Білгород-Дністровському районі (Одещина). Зокрема, знищено багато важливої техніки.

Що відомо про обстріл цього підприємства

Внаслідок обстрілу повністю знищено технічний парк цього підприємства. З ладу вийшли сівалки трактор та збиральна техніка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Всеукраїнську Аграрну Раду (ВАР).

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Масштаб руйнувань колосальний – уцілілого майна практично немає. Все, що ми будували роками, знищено в одну ніч,

– повідомили представники агропідприємства після атаки.

Руйнувань зазнали і складські приміщення. Зокрема, зруйновано бункери та покрівлі. Станом на тепер, ці склади непридатні для подальшого використання.

Загальні втрати підприємства, лише за попередніми оцінками, сягають більш як 60 мільйонів гривень.



Як виглядає зруйноване агропідприємство на Одещині / Фото ВАР

Зверніть увагу! Це підприємство було одним з ключових у регіоні. Воно обробляло загалом – 630 гектарів сільськогосподарських угідь.