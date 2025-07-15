Скільки коштує кілограм цибулі: ціни за рік зросли
- Ціни на овочі в Україні переважно знижуються, хоча вартість цибулі за рік дещо зросла з 24,36 до 31,28 гривні за кілограм.
- У різних мережах супермаркетів ціни на цибулю варіюються: від 11,99 гривні в Novus до 29,90 гривні в Сільпо.
Ціни на овочі в Україні здебільшого продовжують знижуватись із приходом сезону. Серед овочів, на які за останній час помітно впала ціна є й цибуля.
Скільки коштує цибуля у магазині?
Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.
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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість цибулі дещо зросла за рік. Так, у червні 2024 року середня ціна за кілограм цибулі складала 24,36 гривні, у червні ж 2025 року ж вона коштувала у середньому 31,28 гривні.
Зверніть увагу! Вартість у магазинах продовжує знижуватись і відповідає тогорічним тенденціям.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на цибулю у популярних мережах супермаркетів України:
- АТБ 13,85 гривні за кілограм;
- Сільпо 29,90 гривні за кілограм;
- Auchan 12,80 гривні за кілограм;
- Metro 13,31 гривні за кілограм;
- Varus 12,90 гривні за кілограм;
- Novus 11,99 гривні за кілограм.