Як купити ділянку, що перебуває в оренді

Земельну ділянку сільгосппризначення можна продати, навіть якщо вона перебуває в довгостроковій оренді у фермерів чи агрохолдингів. При цьому, орендар має переважне право на її купівлю.

Купівля землі в оренді: що треба знати

Відповідно до Земельного кодексу, власник має право розпоряджатися ділянкою на свій розсуд, повідомляє 24 Канал.

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Що треба знати про продаж землі в оренді:

Якщо орендар має переважне право купівлі , власник зобов'язаний зареєструвати намір продажу у Держреєстрі речових прав не пізніше ніж за два місяці до укладення угоди.

, власник зобов'язаний зареєструвати намір продажу у Держреєстрі речових прав не пізніше ніж за два місяці до укладення угоди. Якщо продаж не відбувається через торги , треба подати заяву разом із проєктом договору нотаріусу.

, треба подати заяву разом із проєктом договору нотаріусу. Нотаріус протягом трьох днів має повідомити орендаря про умови продажу та запропонувати йому скористатися своїм правом, надіславши цінний лист із повідомленням про вручення або особисто під розписку.

про умови продажу та запропонувати йому скористатися своїм правом, надіславши цінний лист із повідомленням про вручення або особисто під розписку. Якщо орендар хоче скористатися переважним право м, він має повідомити нотаріуса протягом місяця з дати отримання повідомлення.

м, він має повідомити нотаріуса протягом місяця з дати отримання повідомлення. Нотаріус призначає дату укладення договору, який повинен бути підписаний протягом місяця. Якщо орендар не повідомить нотаріуса, відмовиться або не з'явиться на підписання, він втрачає своє право, і власник може продати ділянку іншій особі.

Важливо! Таким чином, при продажу земельної ділянки її власник зобов'язаний забезпечити дотримання переважного права орендаря на придбання.

Які права в орендаря ділянки

Орендар земельної ділянки може скористатися переважним правом на її придбання, передати це право іншій особі або відмовитися від нього.

Якщо орендар вирішив придбати ділянку, він повинен:

протягом місяця з моменту повідомлення про продаж повідомити нотаріуса про свій намір;

після цього нотаріус визначить дату укладення договору купівлі-продажу між власником і орендарем;

ця процедура має бути завершена протягом місяця з моменту повідомлення нотаріуса.

Зверніть увагу! Якщо орендар не має права на придбання ділянки, він може передати своє переважне право іншій особі, яка має законне право на її купівлю. Таке передання можливе лише один раз.