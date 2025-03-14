Покупка земли в аренде: что нужно знать

Согласно Земельному кодексу, владелец имеет право распоряжаться участком по своему усмотрению, сообщает 24 Канал.

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Что нужно знать о продаже земли в аренде:

Если арендатор имеет преимущественное право покупки , владелец обязан зарегистрировать намерение продажи в Госреестре прав не позднее чем за два месяца до заключения сделки.

, владелец обязан зарегистрировать намерение продажи в Госреестре прав не позднее чем за два месяца до заключения сделки. Если продажа не происходит через торги , надо подать заявление вместе с проектом договора нотариусу.

, надо подать заявление вместе с проектом договора нотариусу. Нотариус в течение трех дней должен уведомить арендатора об условиях продажи и предложить ему воспользоваться своим правом, отправив ценное письмо с уведомлением о вручении или лично под расписку.

об условиях продажи и предложить ему воспользоваться своим правом, отправив ценное письмо с уведомлением о вручении или лично под расписку. Если арендатор хочет воспользоваться преимущественным правом м, он должен уведомить нотариуса в течение месяца с даты получения уведомления.

м, он должен уведомить нотариуса в течение месяца с даты получения уведомления. Нотариус назначает дату заключения договора, который должен быть подписан в течение месяца. Если арендатор не уведомит нотариуса, откажется или не явится на подписание, он теряет свое право, и владелец может продать участок другому лицу.

Важно! Таким образом, при продаже земельного участка его владелец обязан обеспечить соблюдение преимущественного права арендатора на приобретение.

Какие права у арендатора участка

Арендатор земельного участка может воспользоваться преимущественным правом на его приобретение, передать это право другому лицу или отказаться от него.

Если арендатор решил приобрести участок, он должен:

в течение месяца с момента уведомления о продаже сообщить нотариусу о своем намерении;

после этого нотариус определит дату заключения договора купли-продажи между собственником и арендатором;

эта процедура должна быть завершена в течение месяца с момента уведомления нотариуса.

Обратите внимание! Если арендатор не имеет права на приобретение участка, он может передать свое преимущественное право другому лицу, которое имеет законное право на его покупку. Такая передача возможна только один раз.