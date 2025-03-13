Як визнати, що заповіт на земельний пай є недійсним

Спадкування землі може здійснюватися як за законом, так і за заповітом – особистим розпорядженням фізичної особи на випадок своєї смерті. Втім, доволі часто шахраї обманюють літніх людей, змушуючи написати заповіт на їх користь, позбавляючи законних спадкоємців права на спадщину.

Яким чином визнати заповіт недійсним

У випадку шахрайства, обману та інших випадках визнання заповіту недійсним здійснюється в судовому порядку, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Недійсності заповіту присвячена стаття 1257 Цивільного кодексу України, яка стосується нікчемних та оспорюваних заповітів.

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Що таке нікчемний та оспорюваний заповіти:

Нікчемний заповіт – заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення.

– заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення. Оспорюваний заповіт – за позовом зацікавленої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.

Зверніть увагу! Недійсним може бути визнаний як весь заповіт, так і його частина (окреме розпорядження), при цьому недійсність окремого розпорядження заповіту не має наслідком недійсності всього заповіту. Визнати заповіт недійсним можливо лише через суд, подавши позовну заяву до районного суду за місцем відкриття спадщини (смерті заповідача).

Хто може звертатися до суду

Звернутися до суду з позовом про визнання недійсним заповіту може лише особа, права та інтереси якої порушено заповітом.

Такими особами можуть бути:

спадкоємці з обов'язковою часткою відповідно до вимог статті 1241 Цивільного кодексу України;

спадкоємці за законом, які у разі відсутності заповіту отримали б у спадок майно;

спадкоємці за іншим заповітом (якщо спадкодавець склав декілька заповітів);

особа, на користь якої було зроблено заповідальне розпорядження.

Важливо! Право на пред'явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача.