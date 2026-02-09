Експорт 2025: якої агропродукції Україна експортує найбільше

Аграрний експорт залишається одним із ключових джерел валютних надходжень в Україну, насамперед завдяки зерновим та олійним культурам. Водночас дедалі важливішою стає переробка і продукція з більшою доданою вартістю, що зменшує залежність країни від експорту сировини.

Якої продукції експортовано найбільше?

У коментарі 24 Каналу експерт Інституту аграрної економіки Богдан Духницький розповів, що традиційно головними в товарній структурі вітчизняного агропродовольчого експорту залишаються зернові культури, олії та жири, олійні, залишки харчової промисловості, м'ясо і субпродукти.

Богдан Духницький Науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" За підсумками 2025 року ці види сільгосппродукції разом з об’єднаною групою молокопродуктів, яєць і меду сформували 86% вартісних обсягів закордонних поставок.

Крім того, до початку повномасштабного вторгнення Росії домінантний асортимент аграрного експорту також складався з зернових та олійних, рослинних олій, залишків і відходів, різних видів м'яса.

У 2023 – 2024 роках він доповнювався цукром і кондитерськими виробами з нього, продажі яких принесли у 2024 році доволі високий виторг у 652 мільйони доларів,

– заявив пан Богдан.

На запит 24 Каналу в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства детальніше пояснили, що лідерують у рейтингу експортних позицій кукурудза з показниками в майже 18 мільйонів тонн, а друге місце займає пшениця – 13,6 мільйона тонн.

У 2023 та 2024 роках структура ТОП-5 позицій за обсягами експорту залишалася аналогічною у порівнянні із 2025 роком у більшості позицій, окрім обсягів експорту соєвих бобів у 2024 році, ця позиція займала 6 місце,

– кажуть у відомстві.

Натомість керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин наводить для 24 Каналу дані щодо експортного виторгу у 2025 році, де на першому місці перебувала соняшникова олія, а на другому кукурудза.

У 2025 році було продано соняшникової олії на 5,2 мільярда доларів,

Кукурудзи – на 3,9 мільярда доларів,

Пшениці – на 3 мільярди доларів,

Соєвих бобів – на 1,3 мільярда доларів,

М'ясо птиці – на 1,1 мільярда доларів.

Як пояснює пані Світлана, якщо порівнювати результати з попереднім роком, то перші 3 місця залишаються без змін.

Світлана Литвин Керівниця аналітичного відділу УКАБ Позиція сої піднялася з 5-го місця в рейтингу до 4-го, маючи такий же експортний виторг, як і минулого року. Але покинув рейтинг ріпак, експортний виторг якого навпаки зменшився.

Нагадуємо, що ще у березні 2025 року в Міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що до ключових позицій агропродукції, яка експортувалася, входили кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соєві боби, м'ясо птиці.

Натомість вже у листопаді того ж року зростання продемонстрували майже всі категорії товарів, передають в Комітеті з питань аграрної та земельної політики. Найбільший приріст спостерігався серед зернових (експорт кукурудзи) та макуху (переробка олійних культур).

Загалом в Мінекономіки зазначають, що Україна за обсягами виробництва зернових посідає друге місце серед країн Євросоюзу після Франції. А у виробництві кукурудзи – перше місце.

