Яловичина продовжує стрімко дорожчати: які ціни у магазинах України

Вартість яловичого гуляшу продовжує зростати на ринку України. Ціни продовжують рости ще з початку 2025 року, і поки не показують тенденції щодо зниження темпу росту.

Чому дорожчає яловичина на українському ринку

Минулого року яловичина увесь час набирала вартість, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Після доволі значного новорічного здешевшання ріст цін у 2025 році знову продовжився.

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На початку січня середня ціна на яловичий гуляш складала приблизно 301 гривню. Однак наразі ціни зросли вже до 334 гривень за кілограм. За останній рік яловичина здорожчала на 22%, а за місяць ціни піднялися на 4%.

Зверніть увагу! Причини подальшого зростання вартості яловичини залишаються такими, як і попереднього місяця: зростання вартості живця на переробних підприємствах, подальше скорочення поголів'я великої рогатої худоби, здорожчання кормів та збільшення собівартість відгодівлі ВРХ.

Які ціни на яловичину у магазинах

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на яловичину у найбільших торгівельних мережах України:

Гуляш яловичина, 1 кілограм