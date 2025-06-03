В Україні помітно знизилось виробництво яловичини: що цьому сприяє
- Виробництво яловичини в Україні знизилося на 16% у квітні 2025 року порівняно з квітнем минулого року.
- Обсяги забою великої рогатої худоби в січні-квітні 2025 року становили 60,9 тисячі тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
В Україні останнім часом значно знизилось виробництво яловичини. Хоч м'яса господарства і стали виробляти менше, однак надої зростають.
Виробництво яловичини продовжує падати
Обсяги забою великої рогатої худоби у квітні 2025 року в Україні становили 16,8 тисячі тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це на 3% менше відносно березня і на 16% менше проти квітня минулого року.
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У асоціації зазначають, що в січні-квітні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби в Україні становили 60,9 тисячі тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Водночас найбільше (62%) реалізовано на забій тварин на сільгосппідприємствах таких областей:
- у Віннницькій (219,9 тисячі тонн),
- Черкаській (146,6 тисячі тонн),
- Дніпропетровській (124,5 тисячі тонн),
- Львівській (72,2 тисячі тонн),
- Київській (63,8 тисячі тонн) областях.
Зверніть увагу! Водночас молочнотоварні ферми наростили виробництво молока-сировини в січні-квітні 2025 року на 5%, що випереджає темпи приросту надою у провідних експортерів молочних продуктів світу.