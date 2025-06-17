В Угорщині заявили, що успішно подолали нищівний спалах ящуру

З минулого року в Європі лютує спалах ящуру, який винищував поголів'я худоби з великою швидкістю. Однак в Угорщині, яка була чи не найбільш постраждалою країною, заявили про подолання хвороби.

Угорщина подолала ящур

Угорська влада повідомила, що спалах ящуру у країні було успішно подолано, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgriLand. Міністр сільського господарства Іштван Надь розраховує, що Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (WOAH) на основі звітів та підтверджень Угорщини відновить її статус "країни вільної від ящуру з вакцинацією" вже найближчим часом.

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У п'ятницю, 6 червня, Національне управління безпеки харчового ланцюга Угорщини повідомило, що хворобу вдалося стримати, і як Європейський Союз, так і національні органи зняли всі обмеження, пов'язані з FMD.

Угорська служба ветеринарної медицини працює над тим, щоб повернути країні офіційний статус "вільної від ящуру". Подати заявку до Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (WOAH) для відновлення цього статусу Угорщина зможе з 20 липня.

Зверніть увагу! У Національному управлінні безпеки харчового ланцюга зазначили, що останню зону, що перебувала під обмеженнями через FMD, було знято у п'ятницю 6 червня. Це дає змогу відновити торгівлю з країнами ЄС. Угорщина також веде переговори з державами за межами Євросоюзу щодо відновлення експорту.