Судна з рисом і м'ясом застрягли: чи справді у Дубаї дефіцит продуктів

Війна на Близькому Сході почала впливати на постачання харчових продуктів до країн Перської затоки. Через проблеми з перевезеннями в Ормузькій протоці частина вантажів із продовольством затримується або змінює маршрути.

Чи утворилася продовольча криза в ОАЕ?

Війна на Близькому Сході почала створювати проблеми для постачання продовольства до Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Bloomberg. Країна імпортує близько 90 відсотків харчових продуктів, тому будь-які перебої в логістиці швидко відчуваються на ринку.

Наприклад, у японському ресторані одного з п'ятизіркових готелів Дубая повідомили, що мають достатні запаси замороженої риби для суші. Водночас регулярні постачання свіжої продукції наразі припинилися, і поки невідомо, коли вони відновляться.

Попри це полиці супермаркетів залишаються заповненими. Продуктові компанії використовують логістичні схеми, відпрацьовані під час пандемії та повеней 2024 року. Частину вантажів тепер доставляють альтернативними маршрутами – літаком або наземним транспортом.

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів запевняє, що країна має стратегічні запаси продуктів, яких вистачить на кілька місяців, і водночас контролює ціни на ринку.

З якими проблемами стикнувся Дубай?

Основна проблема пов'язана з порушенням судноплавства через Ормузьку протоку – ключовий маршрут між Перською затокою та Аравійським морем. Через цей шлях проходить значна частина світових перевезень, включно з постачаннями продовольства.

Зокрема, затримуються вантажі з індійським рисом, австралійським м'ясом та індонезійською кавою. Деякі судна змушені змінювати маршрути або чекати в портах.

Великі торгівельні компанії вже почали перебудовувати логістику. Наприклад, ритейлер Lulu організував вантажні авіарейси для доставлення м'яса, фруктів і овочів з Індії. Також плануються додаткові рейси із Південної Африки, Шрі-Ланки та Кенії. Кожен літак перевозить щонайменше 80 тонн продукції.

Крім того, компанія відправила з Мумбаї вантажне судно з приблизно 500 контейнерами основних продуктів, зокрема рису.

Проблеми торкнулися й інших постачальників. Індійські експортери повідомляють, що приблизно 400 тисяч тонн басматі затрималися в портах або в морі через складнощі з відправкою суден до регіону. Австралійські експортери також призупинили деякі постачання худоби до країн Близького Сходу через ризики для судноплавства.

Зверніть увагу! Водночас Іран, який є одним із головних постачальників свіжих овочів і фруктів до Об'єднаних Арабських Еміратів, тимчасово заборонив експорт продовольства.

В ОАЕ говорять, що контролюють ситуацію

Попри це влада країни запевняє, що ситуація залишається контрольованою. За словами міністра економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулли бін Тука аль-Маррі, стратегічних запасів основних продуктів вистачить приблизно на 4–6 місяців.

Крім того, країна має альтернативні маршрути постачання та може швидко диверсифікувати імпорт.

Частину продовольства виробляють і всередині країни. Наприклад, компанії, що працюють із високотехнологічними теплицями, продовжують вирощувати овочі в умовах пустелі.

Експерти зазначають, що якщо перебої триватимуть кілька тижнів, ринок зможе адаптуватися. Однак довготривале блокування ключових торгівельних шляхів може призвести до зростання витрат на логістику та підвищення цін на харчові продукти.

