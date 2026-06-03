Єгипет змінює постачальників пшениці: Україна витісняє Росію та Францію

Українська пшениця суттєво зміцнила позиції на ринку Єгипту у сезоні 2025/26, майже подвоївши обсяги поставок. Частка України в структурі імпорту країни зросла на тлі скорочення присутності російського та французького зерна.

Україна наростила поставки пшениці до Єгипту

Єгипет значно збільшив закупівлі української пшениці упродовж липня – квітня 2025/26 маркетингового року, повідомляють аналітики ASAP Agri. За цей період частка України в загальному імпорті пшениці країною зросла до 23%, тоді як роком раніше вона становила 15%.

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У натуральному вимірі поставки українського зерна майже подвоїлися. Якщо в аналогічний період попереднього сезону Єгипет імпортував 1,7 мільйона тонн української пшениці, то цього сезону обсяги зросли до 3,3 мільйона тонн.

Таке зростання свідчить про посилення конкурентних позицій українських експортерів на одному з найважливіших ринків збуту зернових у світі.

Україна відвойовує частку ринку у конкурентів

Загальний імпорт пшениці Єгиптом також зріс. За десять місяців поточного сезону країна закупила 13,9 мільйона тонн зерна проти 11,3 мільйона тонн за аналогічний період минулого маркетингового року.

За словами генерального менеджера Egyptian Swiss Group Ахмеда Елсебаї, Україна не лише скористалася збільшенням попиту, а й розширила свою присутність за рахунок частини ринку, яку раніше займали російські та французькі постачальники.

Експерти зазначають, що зростання частки української пшениці в Єгипті є важливим сигналом для вітчизняного агросектору, адже країни Північної Африки традиційно залишаються серед ключових покупців українського зерна.

Єгипет раніше приймав вкрадене з України зерно

Раніше ми повідомляли, що Єгипет дозволив розвантаження 26,9 тисяч тонн викраденої української пшениці, попри офіційний запит України з проханням про правову допомогу.

Президент Єгипту обіцяв не приймати експортоване Росією зерно з окупованих територій