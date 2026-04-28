Скандал із зерном набирає обертів: Євросоюз готує санкції для Ізраїлю

Європейський Союз може розширити санкції через ситуацію з українським зерном, яке опинилося за кордоном. Брюссель уже звернувся до Ізраїлю з вимогою надати детальну інформацію щодо імпорту.

ЄС посилює тиск через ситуацію із зерном

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетні до обходу обмежень проти Росії, повідомляє Haaretz. Йдеться, зокрема, про схеми постачання зерна, вивезеного з окупованих територій України.

Дивіться також Схема продовжує працювати: в Ізраїль знову прямує судно з підозрілим зерном

Реакція ЄС посилилася після журналістського розслідування, яке виявило маршрути транспортування українського зерна до Ізраїлю. У центрі уваги опинилися судна так званого "тіньового флоту", які можуть використовуватися для приховування походження продукції.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Ануар Ель Ануоні заявив, що Євросоюз уже взяв до уваги інформацію про допуск такого судна до розвантаження в порту Хайфи, попри попередні контакти України з ізраїльською стороною.

Брюссель вимагає пояснень і не виключає санкцій

У ЄС наголошують, що готові включати до санкційних списків компанії та осіб із третіх країн, якщо буде доведено їхню участь у схемах обходу обмежень. Такі дії, за словами представників Брюсселя, фактично сприяють фінансуванню військових дій Росії.

Євросоюз спільно з Україною вже звернувся до ізраїльської влади із запитом про надання детальної інформації щодо імпорту зерна. Це має допомогти встановити походження продукції та перевірити дотримання міжнародного права.

Ситуація може мати ширші наслідки для глобального аграрного ринку, адже посилення санкцій проти учасників таких схем впливатиме на логістику та міжнародну торгівлю зерном.

Президент України відреагував на купівлю краденого зерна Ізраїлем

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував факти можливого імпорту до Ізраїлю зерна, викраденого з окупованих територій. Він наголосив, що придбання краденого у будь-якій цивілізованій країні є правопорушенням і не може розглядатися як звичайна комерційна діяльність. За його словами, ізраїльська влада не може не знати про походження вантажів, які прибувають у порти країни.

Глава держави підкреслив, що Росія системно вивозить українське зерно з тимчасово окупованих територій, використовуючи пов'язані з окупантами структури. Україна, за словами президента, вже задіяла всі дипломатичні механізми, щоб запобігти таким випадкам, однак нові судна з підозрілими вантажами продовжують прибувати.

Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію,

– додав Зеленський.

Окрім цього, за його словами, Україна готує новий санкційний пакет проти всіх учасників таких схем – від перевізників до компаній і фізичних осіб, які отримують вигоду від незаконної торгівлі. Київ планує координувати ці обмеження з європейськими партнерами та очікує від Ізраїлю дотримання принципів партнерства і поваги у двосторонніх відносинах.

Скандал із зерном: Ізраїль відповів Україні щодо судна в Хайфі

Раніше МЗС Ізраїлю заявило, що немає доказів, які підтверджують звинувачення України про походження зерна, і питання буде розглянуто за законом.

Україна викликала посла Ізраїлю для вручення ноти протесту і наполягає на чіткій реакції, щоб уникнути підриву двосторонніх відносин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна очікує більш чіткої реакції від ізраїльської сторони, особливо з огляду на попередні подібні випадки. Він підкреслив, що відсутність належної відповіді на такі інциденти викликає занепокоєння.