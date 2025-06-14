Рада Євросоюза скасувала усі дозвольні процедури на деякі категорії української агропродукції

Рада Європейського Союзу скасувала дозволи на експорт деякого українського насіння. Відтепер українські компанії зможуть експортувати насіння до ЄС без додаткових погоджень.

Це стало можливим після того, як було підтверджено відповідність українських сертифікаційних процедур європейським нормам щодо якості насіння, правил експертизи та контролю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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ЄС визнав сертифікацію українського насіння

Рада ЄС ухвалила рішення про скасування дозвільних процедур на насіння буряка, соняшника, ріпаку та сої, вироблених в Україні.

Водночас європейські інвестори можуть вигідніше створювати спільні підприємства з українськими партнерами.

Таке рішення задовольнило запити України, подані до Єврокомісії у 2022–2023 роках. Утім, воно не компенсує втрату повного "економічного безвізу", який завершився минулого тижня, але є важливим кроком у переговорах з ЄС.

Зверніть увагу! Документ набуде чинності через 20 днів після публікації.

Крім того, відтепер діє новий перехідний режим безмитної торгівлі до кінця 2025 року.

Зокрема, передбачено наступні квоти на наступні 7 місяців:

583,3 тисячі тонн пшениці;

379,2 тисячі тонн кукурудзи;

204,2 тисячі тонн ячменю.

Є обмеження також для семи визнаних "чутливими" груп товарів. Йдеться про квоти на м'ясо, яйця, молоко, сухе молоко та вершкове масло.

Як зазначив Данило Гетманцев, Україна має максимум два місяці для переговорів щодо довгострокового режиму торгівлі. Якщо домовленостей не буде, вже з серпня можливе вичерпання квот і повернення мит на низку аграрних товарів.

Нагадаємо, Євросоюз визнав стандарти України та Молдови щодо виробництва насіння такими, що відповідають вимогам ЄС. Це рішення також сприятиме стабільному постачанню якісного насіння на європейський ринок.