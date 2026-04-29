Нідерланди розвертають сою з Аргентини: до чого тут ГМО і як реагують ціни

Нідерланди відхилили щонайменше дві партії аргентинського соєвого шроту через виявлення несанкціонованих генетично модифікованих компонентів. Це вже вплинуло на ринок і може змінити торгові потоки в Європі та світі.

ЄС посилює контроль за імпортом соєвого шроту

У квітні влада Нідерландів зафіксувала щонайменше два випадки, коли вантажі соєвого шроту з Аргентини не відповідали вимогам Європейського Союзу, повідомляє Bloomberg. Йдеться про виявлення несанкціонованих генетично модифікованих ознак у партіях, що прибули 14 та 17 квітня.

Нідерланди відіграють ключову роль як головний хаб для імпорту кормів у Європейський Союз, тому будь-які збої тут швидко впливають на весь ланцюг постачання. Посилення перевірок аргентинської продукції може зменшити попит на неї з боку європейських імпортерів.

На цьому тлі ринок уже реагує: ф'ючерси на соєвий шрот у Чикаго зросли більш ніж на 3 відсотки, оскільки трейдери очікують збільшення попиту на альтернативні постачання, зокрема зі Сполучених Штатів.

Аргентина намагається врегулювати ситуацію

В Аргентині заявили, що знають про зауваження щодо ГМО-ознаки HB4, розробленої для підвищення стійкості рослин до посухи. Водночас уряд країни висловив сумніви щодо методів тестування, які застосовуються в Нідерландах, і вже розпочав консультації з Європейською комісією.

Паралельно аргентинська соєва галузь впроваджує додаткові заходи контролю – від фермерських господарств до переробних підприємств – щоб мінімізувати ризик потрапляння небажаних компонентів у новий урожай.

Європейський Союз щороку імпортує близько 20 мільйонів тонн соєвого шроту, переважно з Південної Америки, де ключовими постачальниками є Бразилія та Аргентина. Якщо ситуація із заборонами затягнеться, це може поступово змінити глобальні торгові потоки, враховуючи жорсткі регуляторні вимоги ЄС.

Експорт сої та ріпаку по-новому: що змінює уряд і кого це зачепить?

В Україні планують оновити правила експорту сої та ріпаку для прозорішого моніторингу походження продукції та контролю перехідних залишків.

Нові правила включають верифікацію виробників у Державному аграрному реєстрі для безмитного експорту та встановлення граничних рівнів врожайності.

Починаючи з 2027 – 2028 маркетингового року, система автоматично враховуватиме залишки попередніх періодів через Державний аграрний реєстр. Це має мінімізувати маніпуляції та зробити ринок більш передбачуваним.