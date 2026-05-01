ЄС різко збільшив експорт зерна: ячмінь показав рекордне зростання

Країни Європейського Союзу значно збільшили експорт зернових у новому маркетинговому році. Найбільше зростання продемонстрував ячмінь, постачання якого різко зросли.

ЄС нарощує експорт зернових культур

У 2025/26 маркетинговому році країни Європейський Союз суттєво збільшили обсяги експорту зернових, повідомляє "АПК-Інформ". За оцінками Європейська комісія, загальні постачання з початку сезону вже досягли 32,7 мільйона тонн, що на 16 відсотків більше, ніж за аналогічний період попереднього маркетингового року.

Найбільш динамічне зростання продемонстрував ячмінь. Станом на 24 квітня його експорт сягнув 7,95 мільйона тонн, що приблизно на 80 відсотків перевищує показники минулого сезону.

Позитивна динаміка спостерігається і на ринку пшениці. Обсяги експорту цієї культури майже досягли 19,28 мільйона тонн, що на 6 відсотків більше у річному вимірі.

Кукурудза втрачає позиції на зовнішніх ринках

Водночас експорт кукурудзи з Євросоюзу демонструє протилежну тенденцію. За звітний період постачання скоротилися на 23 відсотки – до 1,5 мільйона тонн.

Аналітики зазначають, що структура експорту змінюється під впливом глобальної кон'юнктури та попиту на окремі культури. При цьому загальні показники залишаються позитивними завдяки зростанню постачань ячменю та пшениці.

У Європейській комісії також уточнюють, що статистика щодо окремих країн, зокрема Франції, Греції, Болгарії та Ірландії, може бути неповною, тому остаточні обсяги експорту можуть бути ще вищими.

Експорт сої та ріпаку по-новому: що змінює уряд і кого це зачепить?

В Україні планують оновити правила експорту сої та ріпаку для прозорішого моніторингу походження продукції та контролю перехідних залишків.

Нові правила включають верифікацію виробників у Державному аграрному реєстрі для безмитного експорту та встановлення граничних рівнів врожайності.

Очікується, що такі зміни допоможуть уникнути зловживань і забезпечать, щоб пільгами на безмитний експорт користувалися лише ті агровиробники, які дійсно самостійно виростили продукцію.