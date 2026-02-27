Надлишок капусти обвалює ціни в Європі: виробники готуються до складного 2026 року

Європейський ринок капусти перейшов у фазу надлишкової пропозиції, що вже тисне на ціни та прибутковість фермерів. У галузі прогнозують непростий сезон і попереджають про ризики для частини виробників.

Виробникам капусти в Європі все складніше

Ситуація на ринку капусти в Європі суттєво змінилася порівняно з попередніми роками — нині ринок формується переважно пропозицією, а не попитом. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами співвласника нідерландської компанії Tuindersbelang Мартіна Болхейса, у Нідерландах та інших країнах Європи площі під капустою зростали без належного регулювання, що призвело до перевиробництва. Попри стабільні продажі, збільшення обсягів продукції спричинило зниження цін.

Експерти зазначають, що восени надлишки продукції нерідко продаються навіть нижче собівартості. Коли склади та холодильники заповнюються, на ринок одночасно надходять великі обсяги овочів, що додатково тисне на ціни. Після завершення збору врожаю пропозиція поступово скорочується, що тимчасово стабілізує ситуацію.

Попри відносно успішний 2025 рік, який підтримували стабільні ціни у першій половині сезону, 2026-й може стати значно важчим. За оцінками Болхейса, фермери здатні пережити один невдалий рік, однак два поспіль можуть створити серйозні фінансові труднощі.

Додатковим фактором ризику стали зміни у податковому законодавстві, які обмежили можливість компенсувати збитки прибутками попередніх років. Це робить господарства більш уразливими, особливо після значних інвестицій у виробництво.

Яка ситуація на європейському ринку?

Ще одним викликом для галузі, повідомляє Fresh Plaza, залишаються різні правила використання засобів захисту рослин у країнах ЄС. За словами експерта, у деяких державах великі компанії мають більше можливостей отримувати винятки, що створює нерівні умови конкуренції.

Компанія Tuindersbelang майже повністю працює у форматі вільної торгівлі, мінімізуючи контрактні продажі. Такий підхід дозволяє швидше реагувати на ринкову кон’юнктуру, тоді як контракти, за словами учасників ринку, не завжди гарантують стабільність у періоди низьких цін.

Поточну ситуацію виробники розглядають як природну корекцію після кількох років високих цін, які стимулювали розширення посівів і прихід нових гравців. Очікується, що протягом приблизно 18 місяців ринок поступово збалансується, а частина виробників залишить галузь.

