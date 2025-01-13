За скільки метрів від будинку можна садити дерева

Доволі часто добросусідські відносини псуються через те, що один із сусідів садить дерево чи будує будівлю близько до межі ділянок. Якщо сусіди не дійшли згоди щодо висаджування дерев, то варто звернутись до законодавства.

За скільки метрів від будинку сусіда можна садити дерево

На прохання одного з сусідів трохи відступити від паркану, інший часто міг почути незгоду, що і переходило у затяжні спори та сварки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Тульчинську міську територіальну громаду. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, необхідно знати про встановлені законодавством обмеження та одразу вимагати їх дотримання.

Читайте також Які земельні ділянки можна приватизувати під час воєнного стану

Державними будівельними нормами – ДБН 79-92 "Житлові будинки для індивідуальних забудовників України" – встановлені такі відстані для зелених насаджень:

від стін будинків і споруд до осі дерев – 5 метрів, для кущів – 1,5 метра;

від межі сусідньої ділянки до осі дерев – 3 метрів, для кущів – 1 метр.

Варто пам'ятати, що гілки дерев та кущів не повинні перетинати меж сусідніх ділянок.

Важливо! У разі проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу, власники земельних ділянок, на які виступають гілки та корені мають право самостійно відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо це є перепоною у використанні земельної ділянки.

Вимоги щодо огорожі (висоти, конструкції, матеріалу) встановлюються місцевими правилами забудови. Огорожа має проходити по межі і не повинна створювати перешкод для використання за призначенням сусідської земельної ділянки, затінювати її.

Також, власники і землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей: затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення інше.