Яку землю можна наразі приватизувати

До початку повномасштабного вторгнення громадяни звертались до сільських, селищних або міських рад аби отримати бажані наділи у приватну власність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Земельний фонд України". Цільове призначення ділянок було доволі різноманітне.

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Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, яка визначає норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, найбільше звернень стосувались:

для ведення особистого селянського господарства – до 2,0 гектара (35%);

для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара (30%);

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара (15%);

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара (8%);

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара (12%).

Важливо! Після внесення змін до Земельного кодексу Українивід 7 квітня 2022 року підпунктом 5, пункту 27, розділу Х "Перехідні положення" встановлено, що під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Отже, фактично громадян України позбавили права визначеного статтею 14 Конституції України та положеннями Земельного кодексу України. За логікою норм чинного законодавства, зазначені права відновляться після припинення (завершення) воєнного стану.

Враховуючи той факт, що без перебільшення, тисячі громадян опинились в ситуації, коли процес приватизації зупинився на вже замовленій або і розробленій документації із землеустрою, така заборона по всій території України, стала абсолютно не логічною.

По-перше, ділянки фактично вже виділені громадянам і неможливість зареєструвати право за собою, має наслідки прямої заборони використовувати ці ділянки, що йде в суперечність з гаслами про забезпечення продовольчої безпеки, сплатою податків за землю, наповнення місцевих бюджетів.

По-друге, така заборона не дозволяла приватизувати ділянки під житловими будинками, що унеможливлює формування ділянок навіть для продажу будинку або ж для подання інформації про завдані війною збитки та їх подальше відшкодування;

І третя проблема, яку породила така заборона, це – не можливість реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки на територіях, які безпечні для проживання та ведення особистого господарства (особливо, для вимушено переміщених осіб).

​Крайні зміни до регулювання порушених проблем відбулись восени 2022 року. Зокрема Законом України №2698-IX були внесені зміни до Земельного кодексу, якими дозволяється безоплатна передача земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд).

​Відповідні зміни розблокувати безоплатну приватизацію земельних ділянок під житловими будинками, індивідуальними дачами та гаражами, права на які посвідчено відповідними документами.

​Зверніть увагу! Однак критичною залишається ситуація з особистим селянським господарством, що в сільській місцевості є надважливим складником проживання, а також індивідуальним садівництвом, завершенням оформлення якого деякі громадяни займаються вже не одне десятиліття.