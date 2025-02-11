Українцям будуть платити за трупи диких кабанів, інфікованих чумою

Український уряд затвердив розмір і порядок виплат фіксованих сум винагороди за знайдені трупи диких кабанів. Виплата йтиме за знахідки, що становлять загрозу розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС).

Скільки будуть платити

Мова йде про 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен труп тварини, встановленого на день підтвердження факту виявлення такого трупа, повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову № 121 від 4 лютого 2025 року "Деякі питання реалізації статті 86 Закону України "Про ветеринарну медицину", яку Кабмін ухвалив на черговому засіданні.

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У Мінагрополітики повідомили, що право на отримання винагороди мають фізичні особи – громадяни України віком від 18 років. Для цього необхідно повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби про знайдені трупи диких кабанів і надати іншу інформацію, передбачену Порядком.

Навіщо затвердили винагороду

Постанова має на меті підвищити ефективність необхідних протиепізоотичних заходів для забезпечення контрольованої епізоотичної ситуації, своєчасного виявлення, недопущення поширення й ліквідації АЧС. Документ ухвалений у рамках євроінтеграції України задля уніфікації вітчизняного законодавства з європейським.

Запровадження механізму виплати громадянам винагороди за знайдені трупи диких кабанів дозволить підвищити увагу населення до питань боротьби з АЧС і забезпечити матеріальну зацікавленість у наданні територіальним органам Держпродспоживслужби відповідної інформації. Такий механізм сприятиме активізації взаємодії населення з фахівцями у питаннях боротьби з АЧС.

Постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію Закону України від 4 лютого 2021 року № 1206-IX "Про ветеринарну медицину".