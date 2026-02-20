Бразилія готується до рекордного врожаю 353,4 мільйона тонн: які культури дали найбільше
- У 2025/26 маркетинговому році Бразилія очікує рекордний врожай у 353,4 мільйона тонн завдяки розширенню посівних площ, особливо сої.
- Внутрішнє споживання кукурудзи зросте до історичного максимуму 90,5 мільйона тонн через розвиток виробництва етанолу, а експорт збільшиться до 46,5 мільйона тонн.
У 2025/26 маркетинговому році виробництво зерна в Бразилії може досягти рекордних 353,4 мільйона тонн завдяки розширенню посівних площ. Аналітики відзначають сильний сезон для сої та зростання внутрішнього споживання кукурудзи через розвиток виробництва етанолу.
Врожай усіх культур в Бразилії йде на рекорд
Загальний обсяг виробництва зернових і олійних культур у Бразилії в сезоні 2025/26 оцінюється у 353,4 мільйона тонн – це історичний максимум, який забезпечує екстенсивне розширення посівів. Такий прогноз оприлюднила Національна компанія з постачання (Conab).
За оцінками аналітиків, сезон характеризується кількома ключовими тенденціями. Сприятливі погодні умови у штаті Мату-Гросу сприятимуть рекордному виробництву сої на рівні 178 мільйонів тонн, що на 6,5 мільйона тонн більше, ніж у попередньому циклі. Водночас виробництво етанолу з кукурудзи вперше суттєво впливатиме на структуру внутрішнього споживання зерна.
Збирання врожаю в ключових регіонах випереджає графік: у Мату-Гросу вже обмолочено 47% площ, а показники врожайності відповідають оптимістичним очікуванням. Посіви сої розширилися на 1,5 мільйона гектар, що компенсує незначне зниження середньої врожайності з 4310 до 4244 кілограм з гектара.
Експорт кукурудзи зросте попри невелике зниження врожаю
Щодо кукурудзи, у Conab прогнозують невелике скорочення валового збору до 138,4 мільйона тонн (мінус 1,9% рік до року). Водночас внутрішнє споживання зросте з 84 до 90,5 мільйона тонн, що стане історичним максимумом на тлі активного розвитку виробництва етанолу.
Попри очікуване зниження врожаю, експорт кукурудзи у 2025/26 маркетинговому році може зрости до 46,5 мільйона тонн проти 41,5 мільйона тонн роком раніше завдяки ефективній логістиці та високому попиту з боку Китаю та інших імпортерів.
