Чи можна пиляти дрова із повалених у лісі дерев

Доволі багато українських домогосподарств використовують дрова для опалення помешкання. Однак задля уникнення штрафів під час заготівлі дров необхідно звертати увагу на законодавчі норми та які вони несуть заборони.

Чи можна пиляти повалені дерева на дрова

Кожен українець вирішує самостійно – купувати дрова, чи заготовляти їх самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Купівля твердого палива і, зокрема, дров проблем фактично не викликає, а от самостійна заготівля має певні нюанси.

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Будь-хто охочий заготовити дрова не може просто прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру. Для цього потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай його видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев і захаращеністю в лісі.

Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів ;

; ведеться облік плати , нарахованої за використання лісових ресурсів;

, нарахованої за використання лісових ресурсів; ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу;

та інших продуктів лісу; встановлюються строки здійснення лісових користувань і вивезення заготовленої продукції, строки та способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню.

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів, українці можуть збирати:

хвою;

листя;

дрібні гілочки;

кору, що опала тощо.