Чи можна заготовляти дрова з дерев, повалених у лісі
- Для заготівлі дров у лісі потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток, який зазвичай видається лісогосподарським підприємствам.
- Без спеціальних дозволів громадяни можуть збирати лише хвою, листя, маленькі гілочки, опалу кору та інші природні матеріали, а не деревину.
Для обігріву своїх осель у зимовий період чимало українців використовують дрова. Однак, при їх заготівлі важливо враховувати правила та обмеження, які стосуються вирубки повалених дерев.
Чи можна рубати повалені в лісі дерева
Кожне домогосподарство може вирішити для себе, чи купувати дрова, чи заготовляти їх власноруч, залежно від фінансових можливостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.
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Придбати дрова зазвичай не є проблемою, але для самостійної заготівлі існують певні правила. Неможливо просто прийти до лісу і почати пиляти повалені дерева або сухі стовбури.
Чому не можна заготовляти дрова в лісі
Однією з основних причин заборони самостійної заготівлі дров є безпека. Лісозаготівля є високонебезпечним процесом, що вимагає спеціальних навичок та дотримання заходів безпеки. Якщо дозволити громадянам самостійно займатися таким видом діяльності, незрозуміло, хто буде нести відповідальність у разі травм чи інших нещасних випадків.
Важливо! Для цього потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай такі дозволи видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам, які відповідають за обробку повалених дерев і очищення лісу.
Навіщо потрібен лісорубний квиток
Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, який дозволяє здійснювати ряд лісових операцій, зокрема:
- Використовувати лісові ресурси для різних потреб.
- Вести облік плати за використання лісових ресурсів.
- Реєструвати дозволені для відпуску запаси деревини та інших продуктів лісу.
- Визначати строки та способи лісових робіт, зокрема вивезення заготованої продукції та очищення лісосік від порубкових решток.
- Обліковувати природне поновлення лісу, що підлягає збереженню.
Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціоноване вирубування сухих дерев вважається незаконним і підлягає штрафам. Проте без спеціальних дозволів громадяни мають право збирати:
- Хвою.
- Листя.
- Маленькі гілочки.
- Опалу кору та інші природні матеріали.