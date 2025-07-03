Зеленський підписав закон, що впроваджує європейські стандарти у сфері рибальства

Українське законодавство поступово зближується і синхронізується із законодавством Євросоюзу. Цього разу президент України підписав закон, який наблизить українське рибальство та користування біоресурсами до стандартів ЄС.

Закон допоможе розвинути рибну галузь

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон, який наближає українське законодавство до європейських стандартів у сфері рибальства та аквакультури, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

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Йдеться про Закон України "Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів". Документ є частиною наших зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС і стосується дуже конкретної, але важливої теми – сталого управління водними ресурсами,

– зазначив Міністр.

Які зміни запроваджені у законі:

Встановлюються чіткі правила простежуваності риби та рибної продукції – від вилову до споживача.

Впроваджуються європейські сертифікати для експорту, реекспорту та переробки.

Посилюється контроль за незаконним та неконтрольованим рибальством.

Захищаються інтереси українських рибалок та підприємств, які працюють прозоро.

Віталій Коваль зазначив, що це не просто чергові євроінтеграційні зміни. Закон зміцнить довіру до української продукції на зовнішніх ринках.

Це про чесні правила гри для бізнесу. Про відповідальне ставлення до природних ресурсів. Як міністр аграрної політики та продовольства України переконаний: це крок, який зміцнює екологічну безпеку, підтримує експорт і відкриває нові можливості для українських виробників,

– наголосив Коваль.

За його словами, це ще один приклад того, як аграрний сектор і рибна галузь зокрема стають частиною європейської екосистеми.