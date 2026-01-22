Зеленський підписав закон про євростандарти у ветеринарії та захисті тварин

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гармонізує сферу ветеринарної медицини та благополуччя тварин із правом Європейського Союзу. Документ створює сучасну правову основу для реформ і наближає Україну до європейських вимог.

Президент підписав новий закон про ветеринарію

20 січня 2026 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4718-IX, який передбачає приведення законодавства у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права ЄС. Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У відомстві зазначили, що документ формує сучасну нормативну базу для реформування ветеринарної галузі та системи захисту тварин відповідно до європейських стандартів і є черговим кроком на шляху євроінтеграції України. Закон передбачає комплексне оновлення регулювання у сферах охорони здоров'я тварин, забезпечення їхнього благополуччя та контролю обігу ветеринарних лікарських засобів.

Зверніть увагу! Серед ключових змін – модернізація фінансування ветеринарно-санітарних заходів, що має підвищити ефективність профілактики захворювань і знизити ризики поширення інфекцій. Також посилюється державний контроль за виробництвом, реєстрацією, обігом і застосуванням ветпрепаратів та уніфікуються процедури ліцензування ветеринарної практики відповідно до вимог законодавства.

Окремий блок норм стосується впровадження стандартів ЄС із благополуччя тварин, зокрема щодо умов утримання, транспортування та гуманного забою сільськогосподарських тварин.

Документ також запроваджує узгоджені з країнами ЄС підходи до регулювання ветеринарних лікарських засобів, контролю кормів і кормових добавок, розвитку систем біобезпеки та епізоотичного нагляду, зокрема із застосуванням цифрових інструментів.

У Держпродспоживслужбі підкреслили, що реалізація закону сприятиме підвищенню якості ветеринарних послуг, прозорості ринку, конкурентоспроможності українських виробників і зміцненню довіри споживачів до безпечності продукції тваринного походження.

