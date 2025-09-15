Наразі росіяни при зовнішніх торгівельних операціях дедалі частіше використовують натуральні продукти для розрахунку. Замість відключеної системи SWIFT вони розраховуються пшеницею та іншими товарами, які виробляють.

Чому Росія стала частіше використовувати бартер?

У зовнішньоекономічній діяльності Росії набирає обертів бартерний обмін – усе частіше товари міняють без участі грошей, наприклад, пшеницю – на китайські автомобілі, а насіння льону – на будівельні матеріали, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року та анексії Криму західні країни ввели понад 25 000 санкцій проти Росії.

Додатково США запровадили мита щодо Індії через її нафтові угоди з Москвою. Попри санкційний тиск, Володимир Путін заявляє, що російська економіка демонструє зростання, перевершуючи прогнози, і розвивається швидше, ніж у країнах G7. Він закликає бізнес і чиновників знаходити будь-які способи обійти обмеження.

Зверніть увагу! Втім, ситуація вказує на зростаючі труднощі: згідно з даними Центробанку Росії, економіка перебуває в технічній рецесії та стикається з високою інфляцією. Важливими ударами стали відключення від SWIFT у 2022 році та попередження США китайським банкам у 2024-му про загрозу вторинних санкцій, через що китайські фінансові установи стали уникати операцій із Росією.

Які обсяги бартеру у російській торгівлі?

На тлі цих обмежень бартер набуває актуальності як менш помітний механізм розрахунків. У 2024 році Мінекономрозвитку Росії навіть оприлюднило спеціальний 14-сторінковий посібник з рекомендаціями щодо зовнішньоторгівельного бартеру та запропонувало створити окрему біржу для таких операцій.

Важливо! Хоча інтерес до бартеру серед компаній тривалий час був низьким, уже зафіксовано щонайменше вісім великих бартерних угод – наприклад, обмін металів на суднові двигуни. Експерти припускають, що реальні масштаби бартеру можуть бути значно більшими, ніж видно офіційно. Про це може свідчити, зокрема, розбіжність у 7 мільярдів доларів між митною статистикою і звітами Центробанку за перше півріччя.

У ФТС Росії підтверджують наявність бартеру з низкою країн, однак вважають його частку незначною в загальному обсязі торгівлі. У січні-липні 2025 року профіцит зовнішньої торгівлі Росії скоротився на 14% і становив 77,2 мільярда доларів. Експорт зменшився на 11,5 мільярда доларів до 232,6 мільярда доларів, водночас імпорт виріс на 1,2 мільярда доларів – до 155,4 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Уряд і Центробанк уточнюють, що окремої статистики щодо бартеру не ведуть – відповідно до чинного законодавства, такі операції включені у загальні показники зовнішньої торгівлі.

